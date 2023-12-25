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Haberler Fotohaber Borsa İstanbul'dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:42

Borsa İstanbul'dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak

Borsa İstanbul'dan yeni temettü kararı geldi. Buna göre BIST Temettü Endekslerinin bir yılda dönemsel değerleme sayısı 4'e çıkarıldı.

Borsa İstanbul’dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak

BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sayısının artırılması amacıyla BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde değişiklikler yapıldı.

Borsa İstanbul’dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak

Buna göre, Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yılda 4 defa yapılması kararlaştırıldı.

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Borsa İstanbul’dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Pay Endeksleri Kural Setlerinin, Borsa İstanbul Finansal Ölçütler Komitesi (Komite) tarafından periyodik olarak gözden geçirildiği, piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişiklikler yansıtıldığı, piyasa katılımcılarından gelen ve uygun bulunan talepler karşılandığı ve bunlara ilişkin gerekli güncellemeler yapıldığı belirtildi.

Borsa İstanbul’dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2023 tarih, 21450 numaralı Duyuru'su ile BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sıklığının artırılması hususu 27.11.2023–12.12.2023 tarihleri arasında Finansal Ölçüt Yararlanıcılarının görüşüne açılmıştı. Gelen Görüşler ve Borsa İstanbul'un Görüşlere İlişkin Değerlendirmeleri Ek 1'de yer almaktadır.

Borsa İstanbul’dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak

Gelen görüşler de dikkate alınmak suretiyle Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce; BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin;

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