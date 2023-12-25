Borsa İstanbul’dan kritik temettü kararı! Yılda 4 defa yapılacak

Buna göre, Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yılda 4 defa yapılması kararlaştırıldı.