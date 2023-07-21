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Haberler Fotohaber Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 16:23

Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?

Boş ev vergisi hakkında araştırmalar gündemdeki yerini almış durumda. Fahiş kira artışını önlemek ve kiracıyı koruma amaçlı yüzde 25 kira artış oranı sınırı getiren hükümet, bu sefer atıl evler hakkında çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu sonrası gazetecilerin sorularına yanıt verirken, boş ev vergisi gelecek mi sorularına yanıt verdi. Bu noktada vatandaşlar boş ev vergisi nedir, kimden alınır, yüzde kaç olacak sorularına yanıt arıyor. Peki, boş ev vergisi var mı, gelecek mi? İşte konu hakkında detaylar

Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?

Boş ev vergisi gelecek mi, kimlerden alınacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kira artış oranı sınırı getirerek kiracıları koruyan bir politika izlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boş ev vergisi sorularına yanıt verdi. Açıklamaları gören vatandaşlar, boş ev vergisi nedir sorusuna yanıt arıyor.

Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?

BOŞ EV VERGİSİ GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu sonrası gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Boş ev vergisi sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şöyle:

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Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?

Soru: Yüksek kiralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da tamamlanmamış, yarım kalmış 100 bin atıl konut olduğunu söylüyorlar. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?

Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?

Cevap: Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.

Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz.

Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.

Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?

BOŞ EV VERGİSİ NEDİR?

Yurt dışında birçok ülkede alınan boş ev vergisi, en az 6 aydır atıl şekilde bekletilen ve içinde kimsenin ikamet etmediği evin sahibinden alınan vergidir.

Henüz Türkiye'de nasıl işleyeceği; hatta Türkiye'de yapılacağı kesinleşmiş değil.

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