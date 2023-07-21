Boş ev vergisi var mı, gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı: Boş ev vergisi nedir, kimden alınır?

Boş ev vergisi hakkında araştırmalar gündemdeki yerini almış durumda. Fahiş kira artışını önlemek ve kiracıyı koruma amaçlı yüzde 25 kira artış oranı sınırı getiren hükümet, bu sefer atıl evler hakkında çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu sonrası gazetecilerin sorularına yanıt verirken, boş ev vergisi gelecek mi sorularına yanıt verdi. Bu noktada vatandaşlar boş ev vergisi nedir, kimden alınır, yüzde kaç olacak sorularına yanıt arıyor. Peki, boş ev vergisi var mı, gelecek mi? İşte konu hakkında detaylar