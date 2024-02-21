Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
12:55
Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı
Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için doğrudan belirleyici Brent petrol bir süredir 80 dolar bandının üzerinde dar bant hareketi sergiliyor. Küresel merkez bankalarının faiz artırımlarının etkisiyle talebin düşmesi petrolü baskılarken, OPEC+'nın arzı düşürmesi da düşüşleri sınırladı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, araç sahiplerinin en çok merak ettiği benzin ve motorin fiyatları için doğrudan etkili olan 'Petrol düşüşek mi yükselecek mi' sorusunu yanıtladı.