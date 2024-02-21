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Haberler Fotohaber Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı
Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:55

Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için doğrudan belirleyici Brent petrol bir süredir 80 dolar bandının üzerinde dar bant hareketi sergiliyor. Küresel merkez bankalarının faiz artırımlarının etkisiyle talebin düşmesi petrolü baskılarken, OPEC+'nın arzı düşürmesi da düşüşleri sınırladı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, araç sahiplerinin en çok merak ettiği benzin ve motorin fiyatları için doğrudan etkili olan 'Petrol düşüşek mi yükselecek mi' sorusunu yanıtladı.

METE DİRİCE
Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı

Fed'in 2024 yılında özellikle Haziran ayından sonra faiz indirimlerine başlayabileceği haberleri piyasaları yukarı yönlü desteklerken, benzin ve motorin fiyatları için etkili olan petrol Fed'den gelecek haber akışıyla yön buluyor. Fed'den faiz indirim beklentilerinin giderek güçlenmesiyle 2024 yılında 75 dolar bandına kadar çekilen petrolü 80 dolar üzerine konumlandırdı. Akaryakıt pompa fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol için herkesin aklında aynı soru var: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte detaylar...

Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı

PETROL FİYATLARI NEYİ FİYATLIYOR?

İsrail-Filistin savaşı başta olmak üzere Orta Doğu'daki artan gerilimler, Kızıldeniz'deki deniz ticaretininin üzerindeki riskler, Fed'in 2024'te faiz indirimleri yapacağı sinyalleri petrolde yukarı yönlü beklentileri artırıyor. Öte yandan uzun süredir devam eden faiz artırımlarının küresel ekonomi üzerinde resesyon riskini artırması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçıcı Çin'de makro ekonomik verilerin beklentileri karşılıyamaması BRENT üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrolde üst bant hareketi için uzmanlar 90-95 dolar seviyesine, alt bant hareketi için 70-75 dolar düzeyine işaret etti.

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Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı

DÜNYADA RESESYON ENDİŞESİ BİR MİKTAR HAFİFLEDİ

Fed üyelerinden gelen mesajlar bankanın faiz indirimlerine başlamadan önce piyasaları hazırlamaya başladığı şeklinde yorumlandı. Bu durum küresel ekonomi üzerindeki 'Resesyon' endişesini bir miktar hafifletti.

Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı

FED'İN PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ PETROLE DESTEK OLUYOR

Dünyanın en önde gelen merkez bankası Fed'in faiz indirimlerine başlayacak olmasıyla resesyon endişelerini hafifletmesi ve OPEC+'ın arzda kısıntılarıyla fiyatı yukarı yönlü desteklemesi brent petrolün 70 dolar altında konumlanmasını engelledi. Petrol önce 75 dolar bandında tutundu ardından 80 dolar psikolojik seviyesinin üzerine yerleşti.

Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! PETROL İÇİN KİLİT OPEC+'NIN KARARLARI OLACAK

İsrail-Filistin Savaşı başta olmak üzere Orta Doğu'daki gerilimler,
Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin üzerindeki riskler,
Fed'in para politikası kararları,
OPEC+'nın arz kararları petrol fiyatları için yönü tayin edecek ana etmenler olarak dikkat çekiyor.

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