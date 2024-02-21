Petrol fiyatları Fed rüzgarına girdi! Benzin, mazot fiyatı düşecek mi? Uzman isim rakam vererek açıkladı

Fed'in 2024 yılında özellikle Haziran ayından sonra faiz indirimlerine başlayabileceği haberleri piyasaları yukarı yönlü desteklerken, benzin ve motorin fiyatları için etkili olan petrol Fed'den gelecek haber akışıyla yön buluyor. Fed'den faiz indirim beklentilerinin giderek güçlenmesiyle 2024 yılında 75 dolar bandına kadar çekilen petrolü 80 dolar üzerine konumlandırdı. Akaryakıt pompa fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol için herkesin aklında aynı soru var: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte detaylar...