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Haberler Fotohaber Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 27.11.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 07:48

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini duyurdu. İlgili bakanlıkların çalışmalarını tamamlaması sonrası düzenleme Meclis'e gelecek. Şimdi çalışan 4,7 milyon emekli, ikramiyeden kimlerin faydalanacağını sorguluyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? İşte, sigorta tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi…

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye son dakika gelişmeleri 4,7 milyon emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel hayata geçirilen emeklilere 5000 TL ikramiye belirlenen tarihlerde hesaplara yatırıldı. Ancak çalışan emekliler ikramiye kapsamına dahil edilmemişti. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler de söz konusu ödemeden yararlanamamıştı. İlgili bakanlıklara talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verileceğini açıkladı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? İşte, sigorta tahsis numarasına göre 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri-günleri…

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERİN HESAPLARINA GEÇTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını zorlayarak milyonlarca emekliyi rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesini masaya getirdi.

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Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi 11-14 Kasım tarihlerinde ödendi.

Düzenlemenin maliyeti 60 milyar TL'yi aşarken, dul ve yetim de hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı. Burada yüzde 75 hissesi olan 3750 TL, yüzde 50 hissesi olan 2500 TL ve yüzde 25 hissesi olan dul ve yetime 1250 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi

ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE İKRAMİYE VERİLECEK

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı.

Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Yine daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı. Hizmet akdiyle çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emekliler de ikramiyeden yararlanamadı.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Emeklilerin bu sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Kendisine iletilen bilgiler üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

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