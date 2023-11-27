Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri takvimi

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini duyurdu. İlgili bakanlıkların çalışmalarını tamamlaması sonrası düzenleme Meclis'e gelecek. Şimdi çalışan 4,7 milyon emekli, ikramiyeden kimlerin faydalanacağını sorguluyor. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, kimler yararlanacak? İşte, sigorta tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi…