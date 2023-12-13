ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ | Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, bugün mü? 5 bin TL Çalışan emekli ikramiyesi Meclis’ten geçti mi?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışan emekliler ikramiye kapsamına alınırken 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekli ikramiyeleri, maaşın alındığı banka hesaplarına yatırılıyor. Geri sayım sürerken Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ikramiye ödeme takvimi araştırmalarına hız kazandırdı. Hatırlanacağı üzere çalışmayan emeklilere Kasım ayında ikramiyeler yatırılmıştı. Peki; Çalışan emekli ikramiyesi 5 bin TL ödemesi Meclis'ten geçti mi? Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, ödeme takvimi ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...