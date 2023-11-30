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Haberler Fotohaber Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 07:57

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere fiilen çalışamayan emeklilere, SGK, dul ve yetimler de dahil olmak üzere 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiye ödemesi yapıldı. Bu durumda ise çalışan emekli vatandaşlar ikramiyeden yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde söz konusu ikramiyeden çalışan emeklilerin de faydalanabileceğini açıkladı. Peki, Çalışan emekliye 5 Bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, ödeme takvimi ve ayrıntıları…

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" demişti. Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Peki, Çalışan emekliye 5 Bin TL ikramiye ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihi ve detayları...

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi

ÖNERGE MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri 15 Aralık'tan önce yatacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapılmış olacak. Düzenlemenin maliyeti 75 milyar lirayı geçiyor.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışan çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi

Komisyonda görüşülen 80 maddelik torba kanun teklifine ihdas edilen maddeyle kapsam dışı kalan 4.7 milyon emekliye de ikramiye yolu açıldı.

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