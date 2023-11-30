Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 07:57

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme günleri | Tarih detayı belli oldu! Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte 4A, 4B, 4C ödeme takvimi

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere fiilen çalışamayan emeklilere, SGK, dul ve yetimler de dahil olmak üzere 12,2 milyon emekliye 5000 TL Cumhuriyet ikramiye ödemesi yapıldı. Bu durumda ise çalışan emekli vatandaşlar ikramiyeden yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde söz konusu ikramiyeden çalışan emeklilerin de faydalanabileceğini açıkladı. Peki, Çalışan emekliye 5 Bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, ödeme takvimi ve ayrıntıları…