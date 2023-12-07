Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
09:11
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?
Yüz binlerce emeklinin merakla beklediği çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için son eşiğe gelinde. Gözler meclise çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesinden ilk etapta sadece çalışmayan emekliler yararlanmıştı, sonrasında ise çalışan emeklilere de verileceği duyurusu yapıldı. Bu durumda çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf da dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyeden yararlanacak. Peki, çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?