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Haberler Fotohaber Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:11

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?

Yüz binlerce emeklinin merakla beklediği çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi için son eşiğe gelinde. Gözler meclise çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesinden ilk etapta sadece çalışmayan emekliler yararlanmıştı, sonrasında ise çalışan emeklilere de verileceği duyurusu yapıldı. Bu durumda çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf da dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5000 TL ikramiyeden yararlanacak. Peki, çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?

Çalışan emeklilere müjde niteliğinde ilk haber gelmişri. Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen ikremiyeden faydalanamayan çiftçi, esnaf ve çalışan tüm emekliler artık faydalanabilecek ve ödemeler hesaplarına yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak olan çalışmanın son durumu ve çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemele tarihleri belli oldu mu? İşte, sıcak gelişmeler...

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?

TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden çalışan emekliler de yararlanacak.

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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün başlıyor haberi bekleniyor! SON DAKİKA: Çalışan emekliye ikramiye ödemleri ne zaman başlayacak, bugün ödenir mi?

DÜZENLEMEDEN 4 MİLYON 689 BİN KİŞİ YARARLANACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını bildirdi.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."

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