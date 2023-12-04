Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı.

Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Yine daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı. Hizmet akdiyle çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emekliler de ikramiyeden yararlanamadı.