Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek sorusu son dakika yanıt aramakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi bulunuyor. Torba yasa içerisinde çiftçilere ve çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi de yer alıyor. Meclis'ten geçtiği takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında, çiftçiye 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi? İşte, konular hakkında tüm yanıtlar