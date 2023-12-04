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Haberler Fotohaber Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:57

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek sorusu son dakika yanıt aramakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi bulunuyor. Torba yasa içerisinde çiftçilere ve çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi de yer alıyor. Meclis'ten geçtiği takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında, çiftçiye 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi? İşte, konular hakkında tüm yanıtlar

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu hakkında son açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamalarda tüm emeklilere 5 bin TL ikramiye verileceğini duyurmuştu.

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE DE İKRAMİYE GELİYOR!

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla uygulamaya konulan emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı.

Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

Yine daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı. Hizmet akdiyle çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emekliler de ikramiyeden yararlanamadı.

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Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ!

Emeklilerin bu sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Kendisine iletilen bilgiler üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

Erdoğan, açıklamasının devamında ise "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, ayın kaçında? Çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Işıkhan, ödeme takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

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