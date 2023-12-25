Giriş Tarihi: 25.12.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 23:46

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman ödenecek son dakika belli oldu. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel tek seferlik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden bu sefer SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışan emeklileri yararlanacak. 4 milyon 689 bin emeklinin beklediği çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek sorusu için açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, Çalışan emekliye ikramiye Resmi Gazete 'de ne zaman yayınlanacak? Çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...