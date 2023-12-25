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Haberler Fotohaber ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 25.12.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 23:46

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman ödenecek son dakika belli oldu. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel tek seferlik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden bu sefer SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışan emeklileri yararlanacak. 4 milyon 689 bin emeklinin beklediği çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek sorusu için açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, Çalışan emekliye ikramiye Resmi Gazete 'de ne zaman yayınlanacak? Çalışan emeklilere 5000 lira ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı belli oldu. İlk düzenlemeden yararlanamayan 4 milyon 689 bin emeklinin beklediği 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. . Işıkhan, "Resmi Gazete 'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" açıklamasında bulundu. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? İşte, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASAYA EKLENDİ

Çalışan emekliye ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi, TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu'ndan geçti. 5 bin TL ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklif için çalışmalar, Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verilmişti. TBMM'de bütçe görüşmeleri tamamlandı. Toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-28 Aralık tarihleri arasında Meclis'ten geçip ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bütçe konuşmalarının ardından gündeme ve merak edilenlere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptıklarını anımsatarak, "Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ | Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye BUGÜN mü, ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C ödeme tarihleri

5 BİN TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ O TARİHLERDE HESAPLARDA!

Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ve SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı (4A-4B-4C) ödemelerinin 29 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

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