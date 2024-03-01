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Haberler Fotohaber Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:33

Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor Yeni yıla hareketli bir girişle selamlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için sabah.com.tr'de buluştu. Peki, 1 Mart 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 1 Mart günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri dikey yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.069,60
SATIŞ(TL) 2.069,83

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Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.481,00
SATIŞ(TL) 3.521,00

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Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 14.098,00
SATIŞ(TL) 14.311,00

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Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.054,47
SATIŞ(USD) 2.054,83

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