Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:33
Canlı altın fiyatları 1 Mart 2024 LİSTESİ: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor Yeni yıla hareketli bir girişle selamlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için sabah.com.tr'de buluştu. Peki, 1 Mart 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?