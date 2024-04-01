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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 14:40

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 1 Nisan altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2343 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 1 Nisan altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 1 Nisan Pazartesi günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Haftanın ilk gününde yukarı yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.343,62

SATIŞ(TL) 2.343,82

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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.970,00
SATIŞ(TL) 4.227,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.093,00
SATIŞ(TL) 16.336,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.249,17
SATIŞ(USD) 2.249,51

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