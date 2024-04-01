Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
14:40
CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 1 Nisan altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2343 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 1 Nisan altın fiyatları alış-satış tablosu…