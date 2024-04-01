CANLI ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 1 Nisan Pazartesi günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Haftanın ilk gününde yukarı yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?