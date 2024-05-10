ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 9 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 9 Mayıs 2024 Pazar tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.