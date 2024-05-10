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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 06:28

ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Yatırımını bu değerli metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün 2.431 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte,9 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 9 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 9 Mayıs 2024 Pazar tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.

ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.431,84

SATIŞ(TL) 2.432,85

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ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.967,00
SATIŞ(TL) 4.044,00

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ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.297,00
SATIŞ(TL)16.307,00

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ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.345,73
SATIŞ(USD) 2.346,71

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