Giriş Tarihi: 10.05.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
06:28
ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS ALIŞ-SATIŞ | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Yatırımını bu değerli metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün 2.431 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte,9 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…