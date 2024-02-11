Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
09:18
CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları hafta sonuna düşüşle başladı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 11 Şubat altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 1997 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 11 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…