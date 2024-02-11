CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 11 Şubat Pazar günü sabah.com.tr'de anlık ve canlı verilerle takip edilmekte. Bugün gram altın 2 bin lira sınırı yükselişine ara verdi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Şubat altın alım satım fiyatları...