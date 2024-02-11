Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 09:18

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonuna düşüşle başladı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 11 Şubat altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 1997 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 11 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 11 Şubat Pazar günü sabah.com.tr'de anlık ve canlı verilerle takip edilmekte. Bugün gram altın 2 bin lira sınırı yükselişine ara verdi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Şubat altın alım satım fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.997,09

SATIŞ(TL) 1.997,32

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.364,00
SATIŞ(TL) 3.435,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.651,00

SATIŞ(TL) 13.857,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2024! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.025,01
SATIŞ(USD) 2.025,25

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA