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Haberler Fotohaber CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 13:24

CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe kısmi düşüşle başladı. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 12 Şubat altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 1996 TL bandından alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 12 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 12 Şubat günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Haftaya düşüşle başlayan madende gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.998,49
SATIŞ(TL) 1.998,79

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CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.365,00
SATIŞ(TL) 3.437,00

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CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.377,00
SATIŞ(TL) 13.579,00

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CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.024,10
SATIŞ(USD) 2.024,55

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