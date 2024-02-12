Giriş Tarihi: 12.02.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
13:24
CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe kısmi düşüşle başladı. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 12 Şubat altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 1996 TL bandından alıcı buluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 12 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…