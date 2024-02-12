CANLI altın fiyatları 12 Şubat 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 12 Şubat günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Haftaya düşüşle başlayan madende gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?