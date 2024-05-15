CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımını bu değerli madenden tercih eden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasına göre altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.448 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 15 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…