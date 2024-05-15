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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:03

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Mayıs alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2448 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımını bu değerli madenden tercih eden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasına göre altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.448 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 15 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.448,38

SATIŞ(TL) 2.448,69

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.975,00
SATIŞ(TL) 4.044,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.191,00

SATIŞ(TL) 16.436,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS 2024 son dakika || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.358,95
SATIŞ(USD) 2.359,35

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