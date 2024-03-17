Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları
Giriş Tarihi: 17.03.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 16:44

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları

Altın fiyatları hafta sonuna düşüşle başladı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 17 Mart altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 2227 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 17 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları

Altın fiyatları 17 Mart Pazar günü sabah.com.tr'de anlık ve canlı verilerle takip edilmekte. Bugün gram altın 2 bin lira üstü yükselişine ara verdi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mart altın alım satım fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.226,56

SATIŞ(TL) 2.227,09

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.988,00
SATIŞ(TL) 4.161,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.383,00
SATIŞ(TL) 16.393,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.155,62
SATIŞ(USD) 2.156,13

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA