Giriş Tarihi: 17.03.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
16:44
CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MART: Bugün altın fiyatları alış-satış tablosu nasıl oldu? Gram, çeyrek fiyatları
Altın fiyatları hafta sonuna düşüşle başladı. Gün içerisinde alım satım yapacak vatandaşlar 17 Mart altın fiyatları ile güvenilir liman altındaki grafiği inceliyor. Bugün gram altın 2227 TL ile güne başlarken yatırımcısının gözü gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatlarında. İşte 17 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…