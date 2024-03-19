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Haberler Fotohaber Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:29

Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden kişiler için kuyumcu ve Kapalı Çarşı verileri takip ediliyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2.238 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 19 Mart 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?

Haftanın ikinci gününde altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 19 Mart bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 19 Mart 2024 Salı tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.

Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.396,00

Satış: 16.644,00

ATA ALTIN

Alış: 17.081,00

Satış: 18.010,00

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Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.244,15

Satış: 2.372,37

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.154,14

Satış: 2.154,45

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Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 16.538,00

Satış: 17.390,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.096,00

Satış: 8.447,00

Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.073,00

Satış: 4.298,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.238,22

Satış: 2.238,47

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