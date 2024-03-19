Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
13:29
Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden kişiler için kuyumcu ve Kapalı Çarşı verileri takip ediliyor. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2.238 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 19 Mart 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…