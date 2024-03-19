Canlı Altın fiyatları 19 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları kaç TL?

Haftanın ikinci gününde altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 19 Mart bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 19 Mart 2024 Salı tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.