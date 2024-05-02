Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
08:00
Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları alış satış rakamları 2 Mayıs Perşembe günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya çapında yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutan altında hareketli seyir devam ediyor. Bu sebeple ''2 Mayıs Perşembe bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?'' sorusu yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları araştırılıyor. Fed faiz kararı sonrası altının gram fiyatı bugün 2.407 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, kaç TL?