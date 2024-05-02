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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:00

Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamları 2 Mayıs Perşembe günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dünya çapında yatırımcıların portföylerinde önemli bir yer tutan altında hareketli seyir devam ediyor. Bu sebeple ''2 Mayıs Perşembe bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?'' sorusu yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Güncel Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları araştırılıyor. Fed faiz kararı sonrası altının gram fiyatı bugün 2.407 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum 2 Mayıs Perşembe günü canlı, güncel ve anlık verilerle inceleniyor. Güvenli liman olarak görülen, ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığıyla bilinen bu değerli metal, iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilikten etkileniyor. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrası serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verileri yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı 2.407 TL'den alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 2.206 TL'den işlem görüyor. Peki, Kapalı Çarşı verileri ile bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2024 Perşembe Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek, ve gram altın fiyatları alış satış rakamları…

Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Altın fiyatları grafiği kırmızı yanarken tüm gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Dirençli enflasyona dair işaretler, yatırımcıların Fed'in yakın vadede faiz indirimi beklentilerini büyük ölçüde fiyatladığını gördü. Fed'in bu yıl faizleri ancak Eylül ayında ya da dördüncü çeyrekte indirmesi bekleniyor.

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Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNİ

Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatı için tahminini açıkladı. "Altın ve gümüş fiyatlarında o beklediğimiz düşüşler gerçekleşmiş oldu. Hatta biraz daha düşüşler derinleşti" diyen Memiş şunları söyledi:

"Bugün fiziki altın tarafında Kapalıçarşı'da gram altın 2.400 lira seviyesine kadar geriledi. Şu anda 2.435 lira seviyesinde. Ons altında da 100 dolarlık bir gerileme yaşandı. Bunların da yatırımcılar için birer fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü altın fiyatlarının pozitif yönde destekleyen yükselişini destekleyen unsurlar yine masada kalmaya devam ediyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar altın fiyatlarının bu düşük seyrinin ben şahsen kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bu haftayı ve önümüzdeki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Tekrar yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Bu yıl ile alakalı 3 bin TL, yıl sonunda 3.500 lira beklentimiz halen devam ediyor. 2.600 devamında 3 bin lira seviyesini beklemeyi devam ediyoruz."

Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL) 16.097,00

SATIŞ (TL) 16.340,00

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Canlı Altın Fiyatları 2 Mayıs 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ (TL) 16.175,00

SATIŞ (TL) 16.446,00

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