Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2024 TAKİP || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 08:16

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2024 TAKİP || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Mayıs Salı günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2500 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2024 TAKİP || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısın yakinen takibine girdi. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 20 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2024 TAKİP || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.636,00

Satış: 16.887,00

ATA ALTIN

Alış: 16.644,00

Satış: 16.788,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2024 TAKİP || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.268,77

Satış: 2.399,59

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.410,53

Satış: 2.410,94

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2024 TAKİP || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 16.195,00

Satış: 16.361,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.135,00

Satış: 8.218,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2024 TAKİP || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.055,00

Satış: 4.109,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.500,20

Satış: 2.500,63

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA