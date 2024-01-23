Giriş Tarihi: 23.01.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
17:01
CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 23 Ocak altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 1970 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 23 Ocak altın fiyatları alış-satış tablosu…