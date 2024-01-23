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Haberler Fotohaber CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 17:01

CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yatay yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 23 Ocak altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 1970 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 23 Ocak altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları 23 Ocak Cuma günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri yatay yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.970,86

SATIŞ(TL) 1.971,16

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CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.357,00
SATIŞ(TL) 3.432,00

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CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.677,00
SATIŞ(TL) 13.884,00

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CANLI altın fiyatları 23 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.024,55
SATIŞ(USD) 2.024,88

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