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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 14:54

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yılla birlikte altın piyasasındaki yükseliş sürüyor. Haftaya 2 bin TL ile başlayan gram altın hafta sonunda da zirvesini yeniledi. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 24 Şubat canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları hafta sonunda başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor Yeni yıla hareketli bir girişle selamlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için sabah.com.tr'de buluştu. Peki, 24 Şubat 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.032,22

SATIŞ(TL) 2.032,57

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CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.465,00
SATIŞ (TL) 3.511,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 14.019,00
SATIŞ (TL) 14.231,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.036,43
SATIŞ (USD) 2.036,78

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