Giriş Tarihi: 24.02.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
14:54
CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yeni yılla birlikte altın piyasasındaki yükseliş sürüyor. Haftaya 2 bin TL ile başlayan gram altın hafta sonunda da zirvesini yeniledi. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 24 Şubat canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?