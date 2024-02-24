CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları hafta sonunda başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor Yeni yıla hareketli bir girişle selamlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için sabah.com.tr'de buluştu. Peki, 24 Şubat 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?