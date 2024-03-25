Canlı Altın Fiyatları 25 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası güne hareketli başladı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 25 Mart bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, 25 Mart 2024 Pazartesi tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.