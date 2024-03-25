Giriş Tarihi: 25.03.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
07:29
Canlı Altın Fiyatları 25 Mart 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son durum haftanın ilk gününde sorgulanıyor. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden kişiler için kuyumcu ve Kapalı Çarşı verileri takip ediliyor. Altının gramı, güne düşüşle başlarken 2.240 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 25 Mart 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…