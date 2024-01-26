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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 14:17

Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın beşinci ve son işlem gününde altın piyasasındaki dalgalanma devam ediyor. Yatırımını bu madenden yana tercih eden vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Hafta sonu öncesi alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 26 Ocak 2024 canlı altın fiyatları

Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar hafta sonu öncesi 26 Ocak bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.971,30

SATIŞ(TL) 1.971,59

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Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.344,00
SATIŞ (TL) 3.387,00

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Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 13.611,00
SATIŞ (TL) 13.817,00

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Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.023,53

SATIŞ (USD) 2.023,90

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