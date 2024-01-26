Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar hafta sonu öncesi 26 Ocak bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...