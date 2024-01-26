Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
14:17
Canlı Altın Fiyatları 26 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın beşinci ve son işlem gününde altın piyasasındaki dalgalanma devam ediyor. Yatırımını bu madenden yana tercih eden vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Hafta sonu öncesi alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 26 Ocak 2024 canlı altın fiyatları…