Giriş Tarihi: 28.04.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
11:28
CANLI ALTIN FİYATLARI 28 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftayı geride bıraktı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Nisan alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2438 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?