CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk gününe hareketli bir giriş yapan altın, bugün 2.431 TL'den işlem görüyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 29 Nisan bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ile piyasayı yakından takip ediyor. Peki, 29 Nisan 2024 Pazartesi tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.