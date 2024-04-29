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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:08

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum haftanın ilk gününde gündemdeki yerini aldı. Yatırımını sarı metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasası ile güncel rakamları takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlarken gram altın bugün 2.4381 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 29 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk gününe hareketli bir giriş yapan altın, bugün 2.431 TL'den işlem görüyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 29 Nisan bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ile piyasayı yakından takip ediyor. Peki, 29 Nisan 2024 Pazartesi tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.431,21

SATIŞ(TL) 2.431,55

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.024,00
SATIŞ(TL) 4.075,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.501,00
SATIŞ(TL) 16.751,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.324,74
SATIŞ(USD) 2.325,11

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