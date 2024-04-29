Giriş Tarihi: 29.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
08:08
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki son durum haftanın ilk gününde gündemdeki yerini aldı. Yatırımını sarı metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasası ile güncel rakamları takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlarken gram altın bugün 2.4381 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 29 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…