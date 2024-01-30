Giriş Tarihi: 30.01.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
22:07
Canlı Altın Fiyatları 30 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar?
Haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman altında hareketlilik sürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde yani dün altın 2 bin TL sınırına yaklaşmıştı. Bugün hareketlenen piyasalardaki son durum araştırılıyor. Gram altın fiyatındaki yükseliş sürer mi beklentiler ne yönde yatırımcısının aklındaki önemli soru. İşte, 30 Ocak 2024 canlı altın fiyatları…