Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları

Bugün altın fiyatlarında son durum güvenilir limanın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 30 Ocak bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...