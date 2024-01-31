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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 05:58

Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman altında hareketlilik sürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde yani dün altın 2 bin TL sınırına yaklaşmıştı. Bugün hareketlenen piyasalardaki son durum araştırılıyor. Gram altın fiyatındaki yükseliş sürer mi beklentiler ne yönde yatırımcısının aklındaki önemli soru. İşte, 31 Ocak 2024 canlı altın fiyatları

Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatlarında son durum güvenilir limanın yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 30 Ocak bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatlarına odaklandı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, detaylar...

Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.983,97

SATIŞ(TL) 1.984,23

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Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.338,00
SATIŞ (TL) 3.418,00

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Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 13.614,00
SATIŞ (TL) 13.819,00

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Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.033,07

SATIŞ (USD) 2.033,30

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