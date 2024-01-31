Giriş Tarihi: 31.01.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
05:58
Canlı Altın Fiyatları 31 Ocak Çarşamba: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman altında hareketlilik sürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde yani dün altın 2 bin TL sınırına yaklaşmıştı. Bugün hareketlenen piyasalardaki son durum araştırılıyor. Gram altın fiyatındaki yükseliş sürer mi beklentiler ne yönde yatırımcısının aklındaki önemli soru. İşte, 31 Ocak 2024 canlı altın fiyatları…