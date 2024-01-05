Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
13:54
Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum
Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor Yeni yılı rekor bir yükselişle selamlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için sabah.com.tr'de buluştu. Peki, 5 Ocak 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?