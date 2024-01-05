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Haberler Fotohaber Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum
Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 13:54

Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor Yeni yılı rekor bir yükselişle selamlayan değerli maden piyasasındaki dalgalanma yatırımcısının yakinen takibi altında. Piyasadaki hareketlilik devam ederken vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için sabah.com.tr'de buluştu. Peki, 5 Ocak 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

Bugün gram altın fiyatları alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakinen mercek altına alındı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken altın fiyatları rekorlar seviyesine ara verdi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne, almalı mı satmalı mı?

Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.961,55
SATIŞ(TL) 1.961,76

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Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.346,00
SATIŞ(TL) 3.419,00

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Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.341,00
SATIŞ(TL) 13.573,00

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Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.044,01
SATIŞ(USD) 2.044,30

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