Canlı Altın fiyatları 5 Ocak 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum

Bugün gram altın fiyatları alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakinen mercek altına alındı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken altın fiyatları rekorlar seviyesine ara verdi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne, almalı mı satmalı mı?