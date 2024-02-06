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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 13:49

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü seyre başladı. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 6 Şubat altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 1991 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 6 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları6 Şubat günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip edilmekte. Hafta başından beri yatay yönlü bir ivme gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.991,24
SATIŞ(TL) 1.991,52

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.345,00
SATIŞ(TL) 3.447,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.341,00
SATIŞ(TL) 13.580,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.030,00
SATIŞ(USD) 2.030,38

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