Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
13:49
CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü seyre başladı. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 6 Şubat altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 1991 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 6 Şubat altın fiyatları alış-satış tablosu…