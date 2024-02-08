Giriş Tarihi: 08.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
11:48
CANLI ALTIN FİYATLARI 8 ŞUBAT 2024 | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Ons altın ve gram altın tarafında tekrar yukarı yönlü harekete başladı. Haftaya 2 bin TL sınırına dayanarak başlayan gram altın hafta içi zirvesini yeniledi. Bu noktada alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi 8 Şubat canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?