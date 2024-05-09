Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
06:12
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısının takibinde. Yatırımını sarı metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasası ile güncel fiyatları kontrol ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından tekrar ibreyi yukarı çevirdi. Gram altın bugün 2.396 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…