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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 06:12

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısının takibinde. Yatırımını sarı metalden yana kullanan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasası ile güncel fiyatları kontrol ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından tekrar ibreyi yukarı çevirdi. Gram altın bugün 2.396 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü gününe hareketli bir giriş yapan altın, bugün 2.396 TL'den işlem görüyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 9 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ile piyasayı yakından takip ediyor. Peki, 9 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.139,00

Satış: 16.383,00

ATA ALTIN

Alış: 16.172,00

Satış: 16.365,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.206,06

Satış: 2.337,83

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.308,56

Satış: 2.309,56

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

TAM ALTIN

Alış: 15.748,00

Satış: 15.938,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.910,00

Satış: 8.005,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.943,00

Satış: 4.003,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.396,78

Satış: 2.397,82

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