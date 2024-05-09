CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP ET 9 MAYIS 2024 PERŞEMBE || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü gününe hareketli bir giriş yapan altın, bugün 2.396 TL'den işlem görüyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden vatandaşlar 9 Mayıs bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ile piyasayı yakından takip ediyor. Peki, 9 Mayıs 2024 tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar.