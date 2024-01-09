Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:31
CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 2 bin TL sınırına dayandı. Haftaya hareketli bir şekilde giriş yapan altın piyasasındaki dalgalanma yatırımcının yakinen takibi altında. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte, canlı altın fiyatları…