CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2024, sabah.com.tr ile anbean takip edilmekte. Piyasadaki canlı rakamları merak eden yatırımcılar haftanın ikinci işlem gününe aşağı yönlü başlayan altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?