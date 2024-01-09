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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:31

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 2 bin TL sınırına dayandı. Haftaya hareketli bir şekilde giriş yapan altın piyasasındaki dalgalanma yatırımcının yakinen takibi altında. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok takip edilenler arasına girdi. İşte, canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2024, sabah.com.tr ile anbean takip edilmekte. Piyasadaki canlı rakamları merak eden yatırımcılar haftanın ikinci işlem gününe aşağı yönlü başlayan altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.955,18
SATIŞ(TL) 1.955,83

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.349,00
SATIŞ(TL) 3.409,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.584,00
SATIŞ(TL) 13.790,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 OCAK | Bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.033,08
SATIŞ(USD) 2.033,43

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