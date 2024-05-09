Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
07:58
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 392 liradan yaparken; 9 Mayıs Perşembe günü 2 bin 397 TL'ye yükseldi. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…