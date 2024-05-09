CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...