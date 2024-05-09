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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 07:58

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 392 liradan yaparken; 9 Mayıs Perşembe günü 2 bin 397 TL'ye yükseldi. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.139,00

Satış: 16.383,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ATA ALTIN

Alış: 16.172,00

Satış: 16.365,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.206,06

Satış: 2.337,83

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI | 9 Mayıs Perşembe bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.308,56

Satış: 2.309,56

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