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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:28

CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 8 Mayıs Salı günü 2 bin 411 TL'ye yükseldi. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 8 Mayıs Salı günü 2 bin 403 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 942 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 15 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.135,00
Satış: 16.379,00

CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ATA ALTIN
Alış: 16.167,00
Satış: 16.426,00
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CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.205,41

Satış: 2.346,39

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