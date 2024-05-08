Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:28
CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 8 Mayıs Salı günü 2 bin 411 TL'ye yükseldi. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…