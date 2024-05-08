CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYAT TAKİP 8 MAYIS SALI || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 8 Mayıs Salı günü 2 bin 403 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 942 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 15 TL'den alıcı buluyor.