Giriş Tarihi: 04.05.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
08:41
CAPCANLI ALTIN FİYATLARI 4 MAYIS 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftayı geride bıraktı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Mayıs alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2392 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?