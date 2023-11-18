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Giriş Tarihi: 18.11.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 12:26

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

Cumhuriyetin 100. yılına özel 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi hesaplara yattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtları bulunan; ancak bugün herhangi bir üretim faaliyeti olmayan, sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan çiftçiler için yeni düzenleme geliyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? İşte, detaylar…

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışmayan emeklilere tek seferlik verilen 5 bin liralık ikramiye ödemeleri tamamlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1,5 milyon çiftçi 5.000 liralık ikramiyenin kapsamı dışında kalıyordu. Daha önce üretim faaliyetleri nedeniyle Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtları bulunan; ancak bugün herhangi bir üretim faaliyeti olmayan, sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan çiftçiler için yeni düzenleme geliyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? İşte, detaylar…

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI

Cumhuriyet ikramiyesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

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EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlandı.

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

ÇKS BELGESİ NEDİR? EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına emeklilere özel 5000 TL ikramiye dağıtılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler yararlanamıyordu.

EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: MİLYONLARCA ÇİFTÇİYE İKRAMİYE MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için hazırlık yapılması için devreye girdi.

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