EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

Cumhuriyetin 100. yılına özel 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi hesaplara yattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtları bulunan; ancak bugün herhangi bir üretim faaliyeti olmayan, sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan çiftçiler için yeni düzenleme geliyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? İşte, detaylar…