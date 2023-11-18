EMEKLİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! Başkan Erdoğan devrede! Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışmayan emeklilere tek seferlik verilen 5 bin liralık ikramiye ödemeleri tamamlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1,5 milyon çiftçi 5.000 liralık ikramiyenin kapsamı dışında kalıyordu. Daha önce üretim faaliyetleri nedeniyle Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtları bulunan; ancak bugün herhangi bir üretim faaliyeti olmayan, sayıları yaklaşık 1,5 milyonu bulan çiftçiler için yeni düzenleme geliyor. Peki, Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? İşte, detaylar…