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Haberler Fotohaber Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 12:36

Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacağını açıklamış ve 11-14 Kasım tarihleri arasında 12.2 milyon emeklinin hesaplarına ikramiyeler yatırılmıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) kaydı bulunan emekli çiftçilere verilmemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Peki, çiftçilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye verilecek mii? İşte yanıtı…

Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

"Emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 11-14 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi kapsamında milyonlarca emeklinin hesabına toplamda 61 milyar TL ödeme gerçekleştirilmişti. Emeklilere tek sefere mahsus olarak ödenen 5 bin TL ikramiye, Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) belgesine sahip olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Peki, çiftçilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Mazot ve gübre desteği alan 5 bin TL ikramiye alacak mı? İşte son durum…

Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI

Cumhuriyet ikramiyesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

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Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlandı.

Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

ÇKS BELGESİ NEDİR? EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına emeklilere özel 5000 TL ikramiye dağıtılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler yararlanamıyordu.

Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Başkan Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi.

Karadeniz gezisi sırasında çay üreticileri de ikramiyeden yararlanamadıklarını, bununla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti.

Başkan Erdoğan, ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.

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