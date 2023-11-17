Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacağını açıklamış ve 11-14 Kasım tarihleri arasında 12.2 milyon emeklinin hesaplarına ikramiyeler yatırılmıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) kaydı bulunan emekli çiftçilere verilmemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çiftçiler için devreye girdi. Peki, çiftçilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye verilecek mii? İşte yanıtı…