Son Dakika çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Başkan Erdoğan devreye girdi! Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

"Emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 11-14 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi kapsamında milyonlarca emeklinin hesabına toplamda 61 milyar TL ödeme gerçekleştirilmişti. Emeklilere tek sefere mahsus olarak ödenen 5 bin TL ikramiye, Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) belgesine sahip olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Peki, çiftçilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Mazot ve gübre desteği alan 5 bin TL ikramiye alacak mı? İşte son durum…