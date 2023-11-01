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Haberler Fotohaber CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 13:00

CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...Cumhuriyet ikramiyesi için nefesler tutuldu. 5000 TL emekli ikramiyesi için yasalaşma süreci tamamlandı. 12,2 milyon emekliye ödenecek 100. yıla özel Cumhuriyet ikramiyesi için Bakan Vedat Işıkhan'dan tarih açıklaması geldi.

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CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri...12 milyonu aşkın emekliye Kasım ayının ilk yarısında 5000 TL emekli ikramiyesi ödenecek. Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi için kanun süreci tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine Toplantısı sonrası emekli ikramiyesi için açıklamalarda bulundu.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ İÇİN YASALAŞMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsusu 5000 TL ikramiye verilmesinin öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme çalışanlar hariç 12,2 milyon emekliyi ilgilendiriyor.

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CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN BAKAN IŞIKHAN'DAN TARİH AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini bildirdi.

Bakan Işıkhan Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Emekli ikramiyesi için çalışmalarda sona geldik. Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor."

CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

SGK, 5000 TL EMEKL İKRAMİYESİ İÇİN AÇIKLAMADA BULUNACAK

100. yıla özel emeklilere ödenecek 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi için çalışmalarda artık sona gelindi. 5000 TL emekli ikramiyesi için 1 hafta içerisinde SGK'dan açıklama gelmesi bekleniyor. SGK, sigorta tahsis numarasına göre emeklilere gün gün ödeme yapacak.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN BÜTÇE SINIRLARI SONUNA KADAR ZORLANDI

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklandı. Düzenlemenin teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçe çalışmasını da Hazine ve Maliye Bakanlığı yürüttü.

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