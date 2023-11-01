CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan tarih açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN BÜTÇE SINIRLARI SONUNA KADAR ZORLANDI

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklandı. Düzenlemenin teknik çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçe çalışmasını da Hazine ve Maliye Bakanlığı yürüttü.