Deniz ticareti artacak! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Avrupa ülkeleri ön plana çıktı

"DENİZ TİCARETİNDEN DAHA FAZLA PAY ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR"

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Ocak-nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 179 milyon 470 bin 869 tona, elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 15,8 yükselişle 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, nisanda limanlarda elleçlenen yük miktarının 45 milyon 80 bin 852 ton, konteyner miktarının da 1 milyon 130 bin 706 TEU'ya ulaştığına dikkati çekti.

Limanlarda nisanda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 34 bin 614 tona yükseldiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "İthalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 22 milyon 360 bin 475 ton olarak gerçekleşti. Nisanda dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artışla 34 milyon 395 bin 89 ton olarak gerçekleşti." bilgisini paylaştı.