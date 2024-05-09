Deniz ticareti artacak! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Avrupa ülkeleri ön plana çıktı

EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİ ALİAĞA'DA
Limanlarda nisanda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 77 bin 466 ton olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu dönemde kabotajda taşınan yük miktarının 4 milyon 608 bin 297 ton olduğuna işaret etti.
Uraloğlu, en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 749 bin 285 ton yükle Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirterek, bunu 7 milyon 96 bin 936 ton ile Kocaeli ve 5 milyon 750 bin 381 ton ile İskenderun Bölge Liman başkanlıklarının takip ettiğini bildirdi.
Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin mısır (tahıl) elleçlemesi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, limanlardan 939 bin 312 ton mısır yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.
Bunu yirmilik dolu konteynerlerde taşınan yüklerle briketlenmiş taş kömürünün izlediğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Nisan ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içinde içerisinde 1 milyon bin 593 tonla ilk sırayı aldı. Söz konusu yük cinsini fuel oil ve motorin yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içinde ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla briketlenmemiş taş kömürü ve motorin yük cinsleri takip etti."