Denizcilik sektörüne büyük destek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Teşvik kapsamı 2 kat artırıldı

BAŞVURU SÜRECİ BİR AYDAN BİR YILA ÇIKARTILDI

Uraloğlu, özellikle gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak süreçte de önemli kolaylıklar sağladıklarını bildirdi. Önemli bir yeniliğin de gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleri ile ilgili olarak klas kuruluşlarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerin de süreçlere dahil edilmesi olduğunu belirten Uraloğlu, bu sayede işlemlerin daha çeşitli ve esnek bir yapıya kavuşmasının da sağalmış olacağını söyledi. Teşvik başvuruları ile ödemelerinin etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi için bürokratik süreçleri basitleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ayrıca 1 ay ile sınırlı olan başvuru sürecini de tüm seneye yaydık. Bu düzenlemeler Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik olmakla binlikte hem çevresel standartlara hem de teknolojik yeniliklere uyum sağlanmasını da hedefliyor. Bu desteklerden sektörümüze yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.