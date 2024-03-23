Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
12:42
Denizcilik sektörüne büyük destek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Teşvik kapsamı 2 kat artırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan teşviklere ilişkin yönetmelikte değişikliğe gittiklerini açıklayarak 25 bin GT (Grostonaj) ile sınırlı olan hurda teşvik başvurularını iki kat artırarak 50 Bin GT'na çıkardıklarını bildirdi. Uraloğlu, "Söz konusu değişiklik ile Türkiye'nin ortalama gemi filosunun yaşını azaltarak gençleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak, bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki, sektöre yönelik adımlarımızla denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacağız" dedi.