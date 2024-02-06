Deprem bölgeleri cazibe merkezi olacak! Bakan Bolat müjdeleri peş peşe sıraladı

'ŞEHİRLERİN YENİDEN FAALİYETLERİNİ HIZLANDIRMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

11 ili etkileyen depremin 110 milyar dolara yakın bir bütçe yüküne neden olduğunu, hükümetin depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için canla başla çalıştığını dile getiren Bolat, tarihin en büyük enkaz kaldırma ve yeniden imar operasyonunu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet kurulur kurulmaz ilk görev olarak deprem bölgelerinin yeniden inşasına ve imarına öncelik vererek bizleri talimatlandırması ve enflasyonla mücadele hükümetimizin en önemli iki öncelikli hedefidir. Bu noktada aradan geçen bir yıla baktığımızda şehirlerimizin yaralarını hızla sarmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bölgeden giden vatandaşlarımızın büyük bölümü geri dönmüş durumda. Yıkımlar ortadan kaldırıldığı için şehirlerimizin görüntüsü ve moral durumu daha iyi noktaya gelmiş ve çok hızlı bir şekilde rezerv alanlarda barınmak için konut faaliyetleri hızla yapılmakta. 650 bin civarında ağır ve orta hasarlı konutların yenilenmesi faaliyetleri hızla devam etmektedir. Bugüne kadar 200 binin üzerinde ihalesi yapılmış ve inşaatı hızla ilerleyen konut var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen illeri ziyaret ederek tamamlanan konutların kura yoluyla hak sahiplerine teslimini gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bu şehirlerin ekonomik, ticari, sanayi ve tarım sektörleri açısından yeniden faaliyetlerini hızlandırmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.