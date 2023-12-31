Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
16:32
Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep'ten sevindiren görüntüler! 'Ne yaparsa en iyisini devlet yapar'
Depremzede vatandaşların heyecanla beklediği kalıcı konutların yapımı soluksuz devam ediyor. Gaziantep'in Atalar köyüne ilişkin heyecanlandıran görüntüleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki paylaştı. Vatandaşlar "Dört dörtlük evler. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun", "Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun" gibi ifadeler kullandı.