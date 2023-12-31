Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep’ten sevindiren görüntüler! ’Ne yaparsa en iyisini devlet yapar’

"DEVLETİMİZ BİR SENEDE BU KADAR EV YAPTI, HELAL OLSUN"

Videoda, Atalar köyünden bir depremzedenin tamamlanan evlerle ilgili, "On numara çalışma var. Evler son sürat yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun.