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Haberler Fotohaber Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep'ten sevindiren görüntüler! 'Ne yaparsa en iyisini devlet yapar'
Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 16:32

Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep'ten sevindiren görüntüler! 'Ne yaparsa en iyisini devlet yapar'

Depremzede vatandaşların heyecanla beklediği kalıcı konutların yapımı soluksuz devam ediyor. Gaziantep'in Atalar köyüne ilişkin heyecanlandıran görüntüleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki paylaştı. Vatandaşlar "Dört dörtlük evler. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun", "Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun" gibi ifadeler kullandı.

AA
Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep’ten sevindiren görüntüler! ’Ne yaparsa en iyisini devlet yapar’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalıcı konut çalışmaları kapsamında, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılan 130 köy evinden 32'si tamamlandı.

Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep’ten sevindiren görüntüler! ’Ne yaparsa en iyisini devlet yapar’

YAPIMLARI SOLUKSUZ SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede inşa edilen kalıcı konut ve iş yerleri ile hafif çelikten köy evlerinin yapımları sürüyor.

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Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep’ten sevindiren görüntüler! ’Ne yaparsa en iyisini devlet yapar’

GAZİANTEPTE 130 KÖY EVİNDEN 32'Sİ TAMAM!

Çalışmalar kapsamında, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılacak 130 köy evinden 32'si tamamlandı.

Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep’ten sevindiren görüntüler! ’Ne yaparsa en iyisini devlet yapar’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından, depremzedelerin bu evlerle ilgili görüntülerini içeren video paylaştı.

Depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Gaziantep’ten sevindiren görüntüler! ’Ne yaparsa en iyisini devlet yapar’

"DEVLETİMİZ BİR SENEDE BU KADAR EV YAPTI, HELAL OLSUN"

Videoda, Atalar köyünden bir depremzedenin tamamlanan evlerle ilgili, "On numara çalışma var. Evler son sürat yapılıyor. Biz de bunun farkındayız. Devletimiz bir senede bu kadar ev yaptı, helal olsun.

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