Dijital Telif Yasası’nın içerik üreticilerine ne tür faydaları olacak?

DİJİTAL TELİF YASASI İLE İÇERİK ÜRETİCİLERİNİN PARA KAZANMASININ ÖNÜ AÇILACAK

Şıracı, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunca dijital ağların hukuksal ve yönetsel çerçeveye alınmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Teknolojinin gelişmesiyle telif konusunun dünyada sorun oluşturduğunu belirten Şıracı, Dijital Telif Yasası'yla Avrupa Birliği'nde daha önceden çıkarılmış direktiflere uyum sağlanacağını söyledi.

Üretilen içerik ve haberden para kazanılmadığı sürece insanların geçimlerini sağlayamayacağını dile getiren Şıracı, bu kapsamda sorunun çözülmesi için 2019'da Avrupa Birliği'nde yönerge yayımlandığını ve uygulamaya hızlıca geçildiğini anımsattı.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında Almanya ve Fransa ile Kanada gibi ülkelerin dijital ağlardan telif konusunda tahsilat aldığına dikkati çeken Şıracı, "(Uygulama hayata geçirilmezse) Her geçen zaman elde edilemeyen gelir anlamına gelecek. Apple, Google, Amazon bizim için önemli. Özellikle Google, arama motoruna özel haber servisi sunmasından dolayı gelirleri takip edebileceğimiz bir nokta. Sistem de oldukça basit. Sistemin sizi öncesinden tanıması gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra web sitenize ekleyeceğiniz bir kod ve bu kodu ekledikten sonra -aynı reklam geliri elde eder gibi- çeşitli iş modelleriyle gelir etme imkanı doğacak." ifadesini kullandı.

Her şeyin online yapıldığını, yönetim panelinden takip etmenin mümkün olduğunu söyleyen Şıracı, "Siz yerel bir basın kuruluşu olabilirsiniz, çok büyük bir ulusal kuruluş da olabilirsiniz. Buradaki kişiliğinize göre konu değişecektir ama neticede bundan sonra para kazanmanın önü açılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişe dönük telif hakkıyla ilgili çözüm bulunmasının kolay olmadığını kaydeden Şıracı, ama güzel olanın bundan sonra Google gibi büyük şirketlerle düzenleme yapılması için masaya oturulması olduğunu ifade etti.

Şıracı, telif konusunda yasada Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun bulunduğunu ancak eski olduğu için dijital çağdaki sorunlara çözüm üretilemediğini kaydetti.

Telif haklarıyla ilgili hem hukuki hem de cezai yaptırımların masada olduğunu belirten Şıracı, şöyle konuştu:

"Bazı içerikler eser niteliğinde, çok özgün, bir araştırmaya dayanıyor, emek veriliyor, fotoğraflar, videolar çekiliyor. Bir de sürekli bir yerde kopyalanıyor. Yapay zekanın o içeriği üretip zenginleştirdiği de söz konusu. Bu ikisi açısından hangisi daha özgündür diye baktığımızda, buradaki ilk orijinal eseri üretenin elbette çok daha büyük hakları olması gerekiyor ama bugün bunu bile takip edemiyorsunuz."