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Haberler Fotohaber DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:34

DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar kuru canlı alış satış fiyatı gündemdeki yerini koruyor. Günü 23.50 ile açan dolar kuru sonrası vatandaşlar dolar ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. 12 Haziran 2023 tarihli dolar alış satış fiyatı üzerinden vatandaşlar yatırımlarını değerlendirmek istiyor. Yurt dışına seyahate çıkacaklar, yatırım yapanlar, yurt dışı kaynaklı e ticaret sitelerinden alışveriş yapacak vatandaşlar dolar ne kadar sorusunu yöneltmekte. Canlı dolar grafik ekranı üzerinden sizler de döviz kuru hakkında detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. İşte konu hakkında detaylar

DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar ne kadar, kaç TL gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. 12 Haziran 2023 dolar kuru sabah yükselerek başlarken, kurda dalgalanma devam ediyor. Özellikle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, dolar kuru ne kadar sorusunu yöneltiyor. Canlı dolar alış satış fiyatı grafiği ile döviz kurunun değişimini öğrenebilirsiniz. İşte konu hakkında detaylar

DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 12 Haziran Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

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DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?

ALIŞ: 23,6421 TL

SATIŞ: 23,6471 TL

DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 25,4433 TL

SATIŞ: 25,4874 TL

DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?

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