DOLAR KURU NE KADAR? 12 Haziran 2023 canlı alış satış grafik ile 1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar ne kadar, kaç TL gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. 12 Haziran 2023 dolar kuru sabah yükselerek başlarken, kurda dalgalanma devam ediyor. Özellikle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, dolar kuru ne kadar sorusunu yöneltiyor. Canlı dolar alış satış fiyatı grafiği ile döviz kurunun değişimini öğrenebilirsiniz. İşte konu hakkında detaylar