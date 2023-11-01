İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

Düşük faizli konut kredisi şartları ev sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar verilen uzun vade ile ev satın alacaklar kampanyaya odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek proje Orta Vadeli Program (OVP) ile duyurulacak. Dar gelirliye konut satışını destekleyen İlk Evim projesi hayata geçiriliyor. Peki düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru tarihleri belli oldu mu, kimlere verilecek? İşte 1.20 faizli konut kredisinde son durum.