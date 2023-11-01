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Haberler Fotohaber İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:16

İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

Düşük faizli konut kredisi şartları ev sahibi olmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar verilen uzun vade ile ev satın alacaklar kampanyaya odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek proje Orta Vadeli Program (OVP) ile duyurulacak. Dar gelirliye konut satışını destekleyen İlk Evim projesi hayata geçiriliyor. Peki düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru tarihleri belli oldu mu, kimlere verilecek? İşte 1.20 faizli konut kredisinde son durum.

İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

Düşük faizli konut kredisi için geri sayım başladı. 15 yıl yani 180 ay vade uzunluğu ve 1.20 faizi ile dikkat çekecek çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Uygun şartlarda ev sahibi olmak isteyenler tarafından ilgi gören dar gelirliye konut kampanyası ilk kez ev alımlarını destekler nitelikte bir proje olarak ortaya çıkacak. Peki, 2023 İlk Evim düşük faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? İşte 1.20 faizli konut kredisinde son dakika gelişmeleri.

İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

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İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

İlk kez ev alacaklar dikkat! 2023 Düşük faizli konut kredisi şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

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