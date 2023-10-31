Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?

Düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk defa konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çalışmaların devam ettiğini devam ederken, Orta Vadeli Program (OVP) bağlamında düşük faizli konut kampanyasının başlaması beklenmekte. Düşük faizli konut kredisi şartları arasında 15 yıl vade süresi olacağı tahmin edilirken, dar gelirliye konut fırsatı kapıda. 1.20 faizli İlk evim konut kredisi kampanyasıyla birçok vatandaşın ev sahibi olması bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, ne zaman açıklanacak, kimler alabilir?