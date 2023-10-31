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Haberler Fotohaber Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:31

Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?

Düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk defa konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çalışmaların devam ettiğini devam ederken, Orta Vadeli Program (OVP) bağlamında düşük faizli konut kampanyasının başlaması beklenmekte. Düşük faizli konut kredisi şartları arasında 15 yıl vade süresi olacağı tahmin edilirken, dar gelirliye konut fırsatı kapıda. 1.20 faizli İlk evim konut kredisi kampanyasıyla birçok vatandaşın ev sahibi olması bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, ne zaman açıklanacak, kimler alabilir?

Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?

Düşük faizli konut kredisi şartları ne, kimler alabilir, ne zaman açıklanacak sorusu son dakika gündemdeki yerini almış durumda. İkinci ev alımına dair sınırlama getirilmeye çalışılırken, henüz evi olmayan vatandaşların ev alması için hükümet çalışmalar yapıyor. Peki, Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman? İşte, detaylar

Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?

İKİNCİ EV ALIMINA SINIRLAMA!

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor.

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Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen İlk Evim kampanyası ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Düşük faizli konut kredisi kampanası ne zaman, kimler alabilir?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

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