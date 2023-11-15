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Haberler Fotohaber Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:31

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

Son Dakika Ekos Teknoloji halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arz talep toplama tarihleri başladı. Yatırımcılar lot sayısı, hisse fiyatı, Bist kodu, dağıtım yöntemi ve halka açıklık oranı gibi detaylar için araştırmalarına hız kazandırdı. ''Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsa kodu ne?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğünün 766,2 Milyon TL olması beklenen şirket, iki gün boyunca talep toplayacak. Talepler ''EKOS'' kodu ile yapılacak. Peki, 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm ayrıntılar…

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından detayları açıklanan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. talep toplama tarihleri başladı. Yatırımcılar ise bu noktada ''Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?'' sorularını gündeme taşıdı. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla gerçekleştirilecek halka arz sonucunda şirket, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte EKOS halka arz süreci hakkında detaylı bilgiler…

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ OLUYOR!

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirkette talep toplama tarihleri, lot, bankalar, hisse fiyatı belirlendi.

İşte, Ekos Teknoloji halka arz hakkında merak edilenler...

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Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye merkezli lider bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Ekos Teknoloji halka arzı için talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak.

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

EKOS TEKNOLOJİ HİSSE KODU NE?

Ekos Teknoloji, "EKOS" Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirket, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak.

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