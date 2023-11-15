Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

Son Dakika Ekos Teknoloji halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arz talep toplama tarihleri başladı. Yatırımcılar lot sayısı, hisse fiyatı, Bist kodu, dağıtım yöntemi ve halka açıklık oranı gibi detaylar için araştırmalarına hız kazandırdı. ''Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsa kodu ne?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Halka arz büyüklüğünün 766,2 Milyon TL olması beklenen şirket, iki gün boyunca talep toplayacak. Talepler ''EKOS'' kodu ile yapılacak. Peki, 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm ayrıntılar…