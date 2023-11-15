Ekos Teknoloji halka arz ne zaman? Talep toplama başladı! 2023 Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalar, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?

EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye merkezli lider bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Ekos Teknoloji halka arzı için talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak.