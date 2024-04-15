Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:28

Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!

Emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncellenerek tek tek duyuruldu. Bankalar müşteri kazanabilmek için emekli promosyon kampanyalarını artırdı. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Deniz Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları cepleri dolduruyor. Nisan ayı banka promosyonu kampanyaları 15 bin TL'yi aşıyor. Peki, Nisan 2024 en yüksek banka promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar.

Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!

Nisan 2024 emekli promosyon kampanyaları güncel listesi paylaşıldı. Ek gelirin kapısını aralayan banka promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler en yüksek emekli promosyonu tutarını merak ediyor. 15.000 TL'yi aşan promosyon fırsatı sonrası bankaların rekabeti kızıştı. Peki, 2024 Nisan ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte banka banka yeni promosyon tutarları…

Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni fark etmeksizin tüm emeklilerin promosyon için hakkı var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN FAYDALANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre promosyon veriyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bildirimde bulunuyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise iade ediliyor.

Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!

İŞTE 15 BİN TL ÜZERİNDEKİ BANKA PROMOSYONLARI...

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

SON DAKİKA