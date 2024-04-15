Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni fark etmeksizin tüm emeklilerin promosyon için hakkı var.