Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
13:28
Emekli banka promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 15.000 TL üzerindeki o liste!
Emekli promosyon kampanyaları bankalar tarafından güncellenerek tek tek duyuruldu. Bankalar müşteri kazanabilmek için emekli promosyon kampanyalarını artırdı. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Deniz Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları cepleri dolduruyor. Nisan ayı banka promosyonu kampanyaları 15 bin TL'yi aşıyor. Peki, Nisan 2024 en yüksek banka promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar.