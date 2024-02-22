EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
16:00
Emekliler zamlı maaşlarını aldı. Gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler "Bu yıl ikramiye ne kadar" öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi için müjdeyi verdi. Emekli ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 zamlı ödenecek. Düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, 2024 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte yanıtı.